法国移植人工心脏患者状况良好

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎12月29日 - 一名75岁的法国男子逾一周前接受首例Carmat 人工心脏移植，目前已可自己进食并与家人交谈。

Daniel Duveau教授周四去看过患者，他对法国《星期日报》（Le Journal du Dimanche）称：“他醒了，自己进食并能与家人交谈。我们认为他不久就可以起床下地，很可能最早就是本周末。”

报纸称，关于该患者健康状况的更多细节到周一才会对外公布。

医生利用心脏辅助设施作为患者等待心脏移植期间的临时解决方案，已经有数十年历史了，但此次采用的Carmat人工心脏，则旨在长期替代人体心脏，采用了生物材料和传感器。

该产品适用于发生晚期心力衰竭但无法接受心脏移植的患者，可延长患者存活期。判断该人工心脏成功与否，标志在于患者移植后能否存活一个月以上。