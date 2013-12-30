法国移植人工心脏患者状况良好

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎12月29日 - 一名75岁的法国男子逾一周前接受首例Carmat 人工心脏移植，目前已可自己进食并与家人交谈。
Daniel Duveau教授周四去看过患者，他对法国《星期日报》（Le Journal du Dimanche）称：“他醒了，自己进食并能与家人交谈。我们认为他不久就可以起床下地，很可能最早就是本周末。”
报纸称，关于该患者健康状况的更多细节到周一才会对外公布。
医生利用心脏辅助设施作为患者等待心脏移植期间的临时解决方案，已经有数十年历史了，但此次采用的Carmat人工心脏，则旨在长期替代人体心脏，采用了生物材料和传感器。
该产品适用于发生晚期心力衰竭但无法接受心脏移植的患者，可延长患者存活期。判断该人工心脏成功与否，标志在于患者移植后能否存活一个月以上。
报道称，这例人工心脏移植手术是在12月18日进行的。法国还有三名患者将进行该手术，下一例手术定于1月的第一周。（完）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。