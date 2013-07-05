卡尼首秀采取前瞻性指导 英国央行声明打击加息预期

2013年7月1日，英国央行总裁卡尼在伦敦参加该央行一场货币政策会议。 REUTERS/Jason Alden/pool

* 英国央行称市场预期英国加息为时尚早

* 卡尼在上任后的首次利率会议上采行前瞻性指导策略

* 此消息打压公债收益率和英镑下滑，激励股市上涨

路透伦敦7月4日 - 英国央行周四警告投资者称，现在预期该央行加息还为时过早。该央行新任总裁卡尼就此开始部署其青睐的策略，对未来政策方向给予前瞻性指引。

卡尼说服其他央行官员发布一份声明，显示鉴于经济复苏疲弱，其并不急于加息，此举令市场大感意外。卡尼四天前刚刚就任英国央行总裁。

“近期的国内经济发展态势，不支持预期中指标利率的上升，”英国央行货币政策委员会(MPC)称，表明其对金融市场债券收益率最近跳涨有些担忧。

货币政策委员会一如预期维持本月货币政策不变。

声明公布后，英镑回落，英国股市和公债价格上涨。该声明也暗示，可能会就货币政策给出更详细的指引，时间最快也许会是在下月。

“外界已经更加预期英国货币政策会出现重大变化，”Fathom Consulting分析师在客户报告中指出。“今天可能标志着货币政策委员会具有深远意义的新战略面世--即使用前瞻性指导。”

卡尼在担任加拿大央行总裁的时候就提倡使用长期指引，这也是英国财政大臣欧思邦选中他来接替英国央行前总裁金恩的原因之一。

许多分析师认为提供利率指导的作法有助于在利率无法更低、而且购买更多公债的效果可能消褪的时候提振信心。美国联邦储备委员会(美联储/FED)从2009年以来即采用这种方法。

但英国央行的声明还没达到那么明确的程度，而央行承诺维持低利率的决心可能成为未来几周英国货币政策会热烈讨论的主题。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯1月曾表示，他觉得决策者提前几个月就束缚住手脚的作法没有好处。迈尔斯一直提倡扩大购债规模。

对大规模前瞻性指导持批评态度的人称，这会将央行锁死在不现实或以后看起来可能很愚蠢的政策上，在市场充满不确定性的时候更是如此。

欧思邦要求卡尼在8月7日前就采取前瞻性指导的理由及形式进行报告。央行在周四的声明中表示，这会对当月货币政策委员会的政策讨论提供“重要指向作用”。

**维持平静**

卡尼暂时看似维持了货币政策委员会内部的平静，央行周四有关公债收益率上升的声明，与金恩上个月在其任内最后一场政策会议上表达的忧虑一致。

近期一系列数据优于预期，有助于推升金融市场借贷成本，因市场希望英国经济在停滞了两年且受金融危机冲击五年后终于回到正轨。

跟其它国家公债一样，英国公债收益率也在美国联邦储备委员会(FED)主席贝南克讲话后大涨。贝南克6月时曾经就美联储缩小并最终结束购债计划给出一个可能的时间表。

周四声明立即影响到英国公债价格和相关资产。

巴克莱固定收益策略师Moyeen Islam表示，现在市场预期央行下一次加息将在2015年下半年，而不是周四声明出来前预期的上半年。

也有分析师表示，声明可能预示着，央行在卡尼的带领下将重启购债计划。

“8月肯定会有指引，然后问题就会转为央行是否还会购买资产，”法国巴黎银行分析师David Tinsley说。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 徐文焰)

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