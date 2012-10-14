《Carpenter专栏》美国大选强打反华牌 但这次可能不仅仅是政治秀

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(Ted Galen Carpenter是路透客座专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ted Galen Carpenter; 编译 李春喜
路透纽约10月11日电---在每一次的美国总统大选中,主要政党候选人竞相对中国表现出强硬姿态.但一旦选举结束,美国的实质对华政策往往变化不大,而且远比竞选时的论调更加务实.不过种种迹象表明,这次情况可能真的不同.
今年候选人对中国的攻击炮火堪称是历来最严厉的.共和党总统候选人罗姆尼斥责奥巴马政府在贸易、人权和安全问题上对中国的态度几近乞求.而奥巴马的一则竞选广告则指责罗姆尼通过他在贝恩资本(Bain Capital)的活动,把美国的就业机会输送到中国.民主党也宣称,如果罗姆尼当选总统,他不会保护美国企业免遭中国掠食.
这些口水战很大程度上更像是一场四年一次的仪式.里根一再批评卡特与中国建交,克林顿在1992年的大选中痛斥"北京屠夫",并承诺要在贸易和人权问题杠上中国政府.奥巴马在上次竞选时痛批布什(布希)在中国面前是"懦夫",要对北京"不公平"的贸易做法一战到底.
奥巴马在日前一场竞选演讲中强调他对中国轮胎征税的决定.他表示,美国政府已决定在世界贸易组织(WTO)对中国涉嫌违法补贴汽车产业提出两起申诉.奥巴马在俄亥俄州宣布这项决定绝非巧合,因为俄亥俄州是大选摇摆州,而汽车零件产业是俄亥俄州的一大经济支柱.
中国领导人已经学会半疑半惑耐心看待这四年一度的口头反华攻势.他们也注意到,虽然克林顿言辞尖锐,但在他任期内中美贸易激增,而且在他上任约一年之後,对中国人权政策的批评几乎销声匿迹.而在里根政府期间,中美关系极为友好,两国政府合力遏制苏联势力.
不过有迹象显示,当前竞选活动对中国的敌意可能不只是像以往的政治性表态.罗姆尼的顾问团中有几位知名的强硬反对中国派人士,其中包括前美国驻联合国大使博顿,以及普林斯顿大学教授Aaron Friedberg.奥巴马政府采取的几项行动也表明,美国对华政策的实质和论调都发生了改变.施加关税和向WTO申诉,就是经济领域的例证,但美国当局的国家安全政策改变更加明显.
被多次提起的美国东亚"战略轴心"显然是出於对中国实力日益强大的担忧.此外,在中国与东南亚国家的南海领土争端,以及中日的东海岛屿争端,美国的介入程度也大幅提高.奥巴马政府在这两件纠纷中都站在与中国利益敌对的一方.这似乎是两党的一致方向,因为共和党政见中也有一条,明确谴责中国"在南海的领土主张破坏了地区稳定".
在众议院情报委员会一份新报告中,两党一致对中国的敌意也非常明显.报告指控中国电信巨头华为从事网络间谍活动,对美国国家安全构成威胁.这份报告很可能使华为在美国的业务受到严格限制.
这种种态度激起中国领导人和公众的愤怒.在中日东海岛屿争端中,美国暗中偏向日本的态度,导致上个月中国几个城市发起反美示威,美国驻华大使座车在返回北京使馆时受到示威人群的攻击.
"拿中国说事儿"可能已经变得不仅是一项定期的政治表演.美国根深蒂固的经济问题,以及中国的惊人经济成就,都使中国成为无数美国政治选区便于利用的替罪羊.
美国需要中国的庞大资金为预算赤字融通,这份需求也加深了这种脆弱感和怨恨之心.中国在亚洲地区和全球的影响力日益增强,更加让美国担心中国将取代美国的全球领导强权地位.
这些因素非常真切,也比过去几十年要强烈得多,而且在大选结束之後也不大可能逐渐消失.因此,两国关系或许将进入一段非常困难时期,无论明年1月由谁就任总统.(完)
--译文审校 蔡美珍
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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