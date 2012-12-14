家乐福太原店涉嫌价格欺诈--新华

路透香港12月13日 - 新华社周四报道称，中国监管机构机指控法国连锁超市家乐福(CARR.PA)在太原的分店涉嫌价格欺诈。

山西太原的监管人员发现，家乐福太原长风店存在涉嫌低标高结的价格欺诈行为，即商品在结账时的价格高于其标价。

新华社称，调查结果已经上报一裁决委员会，并将很快公布处置结果。

路透未能联系到家乐福在中国总部的官员就此置评。

家乐福太原长风店的公关经理乔旭东对路透表示，太原市物价局正在进行调查，但否认故意进行价格欺诈，称目前尚没有正式结论。

他表示，我们正在积极配合物价局的调查，将彻底调查此事。但对于一家产品众多的企业而言，你无法保证不出任何差错，这不现实。

新华社报道称，如果确实存在价格欺诈，家乐福将被处以不超过非法获利五倍的罚款。

去年1月，家乐福和美国沃尔玛超市 (WMT.N)在华曾因价格操纵获罚。（完）

编译：靳怡雯 发稿 王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。