家乐福太原店涉嫌价格欺诈--新华

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港12月13日 - 新华社周四报道称，中国监管机构机指控法国连锁超市家乐福(CARR.PA)在太原的分店涉嫌价格欺诈。
山西太原的监管人员发现，家乐福太原长风店存在涉嫌低标高结的价格欺诈行为，即商品在结账时的价格高于其标价。
新华社称，调查结果已经上报一裁决委员会，并将很快公布处置结果。
路透未能联系到家乐福在中国总部的官员就此置评。
家乐福太原长风店的公关经理乔旭东对路透表示，太原市物价局正在进行调查，但否认故意进行价格欺诈，称目前尚没有正式结论。
他表示，我们正在积极配合物价局的调查，将彻底调查此事。但对于一家产品众多的企业而言，你无法保证不出任何差错，这不现实。
新华社报道称，如果确实存在价格欺诈，家乐福将被处以不超过非法获利五倍的罚款。
去年1月，家乐福和美国沃尔玛超市 (WMT.N)在华曾因价格操纵获罚。（完）
编译：靳怡雯 发稿 王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。