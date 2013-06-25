更正-欧洲个股：家乐福考虑出售中国大陆和台湾业务--报导

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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(更正：因英文原文有误，第一段家乐福股票代码改正为“ ”)
路透6月24日 - 华尔街日报周一援引消息人士报导称，全球第二大零售业者家乐福 正在考虑出售中国大陆和台湾的业务，包括可能在香港进行首次公开上市(IPO)或将这些资产的一部分与另一家企业整合。
华尔街日报援引一位消息人士话称，上市可能将筹资约10亿美元，但家乐福的计划仍处于初步阶段。
该报援引消息人士称，家乐福尚未为上市聘请银行。
家乐福拒绝对该报导进行评论。
家乐福一直在撤离非战略市场以筹资并削减债务，但投资者担心该公司正从太多高增长市场撤离。(完)
(编译 于春红; 审校 王丽鑫)
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