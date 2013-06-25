更正-欧洲个股：家乐福考虑出售中国大陆和台湾业务--报导

(更正：因英文原文有误，第一段家乐福股票代码改正为“ ”)

路透6月24日 - 华尔街日报周一援引消息人士报导称，全球第二大零售业者家乐福 正在考虑出售中国大陆和台湾的业务，包括可能在香港进行首次公开上市(IPO)或将这些资产的一部分与另一家企业整合。

华尔街日报援引一位消息人士话称，上市可能将筹资约10亿美元，但家乐福的计划仍处于初步阶段。

该报援引消息人士称，家乐福尚未为上市聘请银行。

家乐福拒绝对该报导进行评论。

家乐福一直在撤离非战略市场以筹资并削减债务，但投资者担心该公司正从太多高增长市场撤离。(完)