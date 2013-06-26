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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 26日 星期三 15:01 BJT

家乐福考虑出售中国大陆和台湾业务--报道

《华尔街日报》周一援引消息人士报道称，全球第二大零售业者家乐福正在考虑出售中国大陆和台湾的业务，包括可能在香港进行首次公开上市(IPO)或将这些资产的一部分与另一家企业整合。消息人士并称家乐福这一计划尚属初步阶段。路透

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