家乐福考虑出售中国大陆和台湾业务--报道

《华尔街日报》周一援引消息人士报道称，全球第二大零售业者家乐福正在考虑出售中国大陆和台湾的业务，包括可能在香港进行首次公开上市(IPO)或将这些资产的一部分与另一家企业整合。消息人士并称家乐福这一计划尚属初步阶段。路透