（更正）家乐福考虑出售中国大陆和台湾业务--报道

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
(更正：因英文原文有误，第一段家乐福股票代码改正为“(CARR.PA)”)
路透6月24日 - 华尔街日报周一援引消息人士报道称，全球第二大零售业者家乐福(CARR.PA)正在考虑出售中国大陆和台湾的业务，包括可能在香港进行首次公开上市(IPO)或将这些资产的一部分与另一家企业整合。
华尔街日报援引一位消息人士话称，上市可能将筹资约10亿美元，但家乐福的计划仍处于初步阶段。
该报援引消息人士称，家乐福尚未为上市聘请银行。
家乐福拒绝对该报道进行评论。
家乐福一直在撤离非战略市场以筹资并削减债务，但投资者担心该公司正从太多高增长市场撤离。(完)
(编译 于春红; 审校 王丽鑫)
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