家乐福第一季度营收增长加快 巴西和西班牙等市场表现出色

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透巴黎4月15日 - 全球第二大零售商家乐福(Carrefour)(CARR.PA)周五表示，第一季度营收增长加快；巴西、西班牙和意大利销售强劲，而法国市场销售表现黯淡。
由于消费放缓，中国的贸易环境依然艰难，中国市场同店销售下降8.4%。
这家欧洲最大零售商表示，第一季度销售额为200.5亿欧元(225.8亿美元)，与汤森路透调查中分析师预估的200.4亿欧元一致。
剔除燃油、汇率以及日历因素影响，该公司营收同比增长3.2%，较2015年第四季度的2.4%有所加速。
家乐福财务主管Pierre-Jean Sivignon表示，市场预估的2016年全年息税前利润(EBIT)约25亿欧元是“合理的”。去年营业利润达到24.5亿。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。