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国际财经 | 2016年 4月 15日 星期五 14:26 BJT

家乐福第一季度营收增长加快 巴西和西班牙等市场表现出色

路透巴黎4月15日 - 全球第二大零售商家乐福(Carrefour)(CARR.PA)周五表示，第一季度营收增长加快；巴西、西班牙和意大利销售强劲，而法国市场销售表现黯淡。

由于消费放缓，中国的贸易环境依然艰难，中国市场同店销售下降8.4%。

这家欧洲最大零售商表示，第一季度销售额为200.5亿欧元(225.8亿美元)，与汤森路透调查中分析师预估的200.4亿欧元一致。

剔除燃油、汇率以及日历因素影响，该公司营收同比增长3.2%，较2015年第四季度的2.4%有所加速。

家乐福财务主管Pierre-Jean Sivignon表示，市场预估的2016年全年息税前利润(EBIT)约25亿欧元是“合理的”。去年营业利润达到24.5亿。(完)

(编译 王颖；审校 郑茵)

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