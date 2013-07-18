欧股业绩：家乐福在法国与中国超市第二季营收增长

路透巴黎7月18日 - 欧洲最大零售商法国家乐福(Carrefour) 周四表示，其在法国和中国的大型超市第二季营收增长，让投资者进一步确信执行长Georges Plassat能够重振该公司的雄风。

但家乐福第二季在巴西的营收增长放慢，巴西是该公司仅次于法国的第二大市场。在受到紧缩政策影响的西欧，家乐福的业务状况依旧艰难。

财务长Pierre-Jean Sivignon向记者表示，若拉美货币兑欧元汇率没有走贬，则市场对于2013年未计利息、税项之利润(EBIT)的预估约22亿欧元(28.8亿美元)是“合理的”。

这家全球第二大零售商第二季营收为204.6亿欧元，接近路透调查六位分析师平均预估的204.7亿。全球最大零售商为美国沃尔玛(Wal-Mart) 。