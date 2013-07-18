欧股业绩：家乐福在法国与中国超市第二季营收增长

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透巴黎7月18日 - 欧洲最大零售商法国家乐福(Carrefour) 周四表示，其在法国和中国的大型超市第二季营收增长，让投资者进一步确信执行长Georges Plassat能够重振该公司的雄风。
但家乐福第二季在巴西的营收增长放慢，巴西是该公司仅次于法国的第二大市场。在受到紧缩政策影响的西欧，家乐福的业务状况依旧艰难。
财务长Pierre-Jean Sivignon向记者表示，若拉美货币兑欧元汇率没有走贬，则市场对于2013年未计利息、税项之利润(EBIT)的预估约22亿欧元(28.8亿美元)是“合理的”。
这家全球第二大零售商第二季营收为204.6亿欧元，接近路透调查六位分析师平均预估的204.7亿。全球最大零售商为美国沃尔玛(Wal-Mart) 。
市场密切关注的家乐福法国同店销售数据第二季下滑1.1%，此前第一季下跌2.9%。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。