（更正）联合技术旗下开利与特朗普达成协议 将把约1000个工厂岗位留在美国

（更正：第一段译文有误，改为“把该公司计划转移到墨西哥的岗位数削减了近一半”，非“大约是该公司计划转移到墨西哥的岗位数的近一半”。）

路透华盛顿11月29日 - 联合技术(United Technologies)(UTX.N)已与美国当选总统特朗普和副总统当选人彭斯达成一项协议，旗下开利(Carrier Corp)位于印第安纳波利斯的空调设备工厂将保留近1,000个就业岗位，把该公司计划转移到墨西哥的岗位数削减了近一半。

开利周二晚间在推特上宣布了这一协议。这对特朗普来说是一次胜利。他在竞选期间倡言将把就业岗位留在美国，还特别批评了开利将工作岗位移到海外的做法。

“我周四将前往印第安纳州，宣布开利将工作岗位留在印第安纳波利斯的重要消息，”特朗普周二晚间在推特上说。“这对工人来说意义重大。”

一位熟知事况的消息人士告诉路透，该公司的管理人士、特朗普和彭斯将在周四宣布该协议的部分条款。彭斯现为印第安纳州州长。(完)