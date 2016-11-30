（更正）联合技术旗下开利与特朗普达成协议 将把约1000个工厂岗位留在美国

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
（更正：第一段译文有误，改为“把该公司计划转移到墨西哥的岗位数削减了近一半”，非“大约是该公司计划转移到墨西哥的岗位数的近一半”。）
路透华盛顿11月29日 - 联合技术(United Technologies)(UTX.N)已与美国当选总统特朗普和副总统当选人彭斯达成一项协议，旗下开利(Carrier Corp)位于印第安纳波利斯的空调设备工厂将保留近1,000个就业岗位，把该公司计划转移到墨西哥的岗位数削减了近一半。
开利周二晚间在推特上宣布了这一协议。这对特朗普来说是一次胜利。他在竞选期间倡言将把就业岗位留在美国，还特别批评了开利将工作岗位移到海外的做法。
“我周四将前往印第安纳州，宣布开利将工作岗位留在印第安纳波利斯的重要消息，”特朗普周二晚间在推特上说。“这对工人来说意义重大。”
一位熟知事况的消息人士告诉路透，该公司的管理人士、特朗普和彭斯将在周四宣布该协议的部分条款。彭斯现为印第安纳州州长。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
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