美国前总统卡特称自己患上癌症

美国前总统卡特周三称，近期肝脏手术发现他患上了癌症，并已扩散到身体其他部位。他说：“我将根据需要修改我的日程，从而在埃默里医疗中心接受医生治疗。了解事实后将发布更完整的公开声明，可能是下周。”卡特家族有胰腺癌病史。路透