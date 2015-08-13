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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 13日 星期四 15:26 BJT

美国前总统卡特称自己患上癌症

美国前总统卡特周三称，近期肝脏手术发现他患上了癌症，并已扩散到身体其他部位。他说：“我将根据需要修改我的日程，从而在埃默里医疗中心接受医生治疗。了解事实后将发布更完整的公开声明，可能是下周。”卡特家族有胰腺癌病史。路透

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