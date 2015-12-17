美国国防部长卡特曾偶尔使用个人电邮处理公务 已停止这么做--声明

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月16日 - 美国五角大楼周四称，国防部长卡特今年早些时候使用个人邮箱处理了一些与工作有关的事务，此后已没再这么做。

《纽约时报》周三率先报导了卡特使用其个人邮箱的消息，文章援引了白宫和国防部官员以及电邮的副本。

“部长在回顾了今年早些时候使用电邮的行为后，认为他之前偶尔使用个人邮箱处理与工作相关的事情是错误的，即使是日常行政问题而且备份到了他的官方邮箱账户，”五角大楼新闻秘书Peter Cook在声明中称。

“因此，他停止这样使用他的个人邮箱，并进一步限制了所有电邮的使用。他有信心做到与工作相关的邮件一直并将继续被保存在联邦记录系统内。”

Cook在声明中指出，卡特主要使用个人邮箱与朋友和家人通信。（完） 编译：李富强 发稿：程芳