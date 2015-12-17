美国国防部长卡特曾偶尔使用个人电邮处理公务 已停止这么做--声明

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月16日 - 美国五角大楼周四称，国防部长卡特今年早些时候使用个人邮箱处理了一些与工作有关的事务，此后已没再这么做。
《纽约时报》周三率先报导了卡特使用其个人邮箱的消息，文章援引了白宫和国防部官员以及电邮的副本。
“部长在回顾了今年早些时候使用电邮的行为后，认为他之前偶尔使用个人邮箱处理与工作相关的事情是错误的，即使是日常行政问题而且备份到了他的官方邮箱账户，”五角大楼新闻秘书Peter Cook在声明中称。
“因此，他停止这样使用他的个人邮箱，并进一步限制了所有电邮的使用。他有信心做到与工作相关的邮件一直并将继续被保存在联邦记录系统内。”
Cook在声明中指出，卡特主要使用个人邮箱与朋友和家人通信。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导