美国防长敦促各方立刻停止在南海填海造地 中方回应（更新版）

（新增中国外交部发言人和菲律宾防长的评论）

路透夏威夷珍珠港5月27日 （记者 David Alexander） - 美国国防部长卡特周三呼吁中国和南海附近的其他国家立即停止（在南中国海的）岛屿建设，敦促这些国家停止将争议军事化，寻求和平解决方案。

卡特称，中国的岛屿建设与地区共识“不符”，且美国军机和战舰将继续依据国际法在该区域执行任务。

“中国的举动正在将该区域的国家以新的方式联合在一起，”他在夏威夷美军太平洋司令部的换帅仪式上表示。“他们（这些国家）正在日渐要求美国介入亚太地区。我们将满足这种要求。”

“未来数十年内，我们仍将是亚太地区的主要安全力量，”卡特称。

中国外交部称美国实行“双重标准”，外交部发言人华春莹周四在例行记者会上表示，“美方对个别国家长期以来在非法侵占中国岛礁上的建设活动选择性“失声”，却对中方在自己主权范围内合法、合情、合理的正常建设活动说三道四，如果不是习惯了双重标准，就是另有所图。”

她还表示，“我想重申，中方有关岛礁建设活动的规模与速度与中国作为一个大国所承担的国际责任和义务是相称的。怎么做，中国人自有判断，任何人都无权要求中方怎么做。”

“我们想要以和平方式解决所有争议，并要求各国立即并长期停止填海造地。我们亦反对将争议进一步军事化，”卡特在讲话中表示。

“中国在南中国海的行动已经违反了强化亚太地区安全架构的国际法准则，”他还说道。

菲律宾对中国在南中国海的建设活动尤其持批评态度，菲防长加斯明称，“美国对不符合国际法的单边活动发出警告，这些单边行动令紧张局势升级，这种局势可能导致实际冲突。”

“应该避免采取可能由于误判导致冲突事件的那些行动，”他指出。

夏威夷是卡特亚太行程的首站，他将赴新加坡参加每年一度的香格里拉对话，之后出访越南和印度，在那里他将讨论海上安全问题以及促进安全合作的事宜。（完）

编译：刘珞焱/王凤昌 发稿：王燕焜/程芳

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