2012年中央和地方政府总债预计接近28万亿--社科院

路透北京12月23日 -中国社科院周一发布报告称，2012年中国中央政府与地方政府加总债务预计接近28万亿元人民币，占当年GDP的53%。其中地方债务19.94万亿元，须引起高度关注。

证券时报网引述社科院《中国国家资产负债表2013》报告称，企业部门杠杆率已经达到113%，超过经合组织（OECD）国家90%的阈值，在所有统计国家中高居榜首，值得警惕。

报告称，如果将非金融企业、居民部门、金融部门以及政府部门的债务加总，那么全社会的债务规模达到111.6万亿元，占当年GDP的215%。这意味着全社会的杠杆率已经很高，去杠杆在所难免。

刚刚结束的中央经济工作会议明确提出2014年的六大任务中就包括要防控债务风险。要把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务，把短期应对措施和长期制度建设结合起来，做好化解地方政府性债务风险各项工作。

中国国家审计署年中开始全面开展政府性债务审计，但目前尚未公布审计结果。

据国家审计署此前发布审计结果，截至2010年底，全国地方政府的相关债务达10.7万亿元；今年6月审计又公布，截至2012年底抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元人民币，较2010年底的3.4万亿增长近13%，而且其中16个地区债务率超过100%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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