2015年新兴市场资金流入规模或连续第二年出现下降

路透伦敦1月15日 - 国际金融协会(IIF)周四表示，鉴于美国利率上升前景，2015年新兴市场的资金流入规模预计在1.06兆(万亿)美元，连续第二年下降。

该协会的报告显示，2014年流入新兴市场的民间投资总额降至1.1万亿美元，较2013年创纪录的1.35万亿美元减少2,500亿美元。

新兴市场资金流入下滑，很大程度上是受俄罗斯资本流入剧减所累，但其他地区也因美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将升息的预期而受到影响。

报告称，今年的资金流入前景同样也受到这些因素的制约，中国经济持续放缓也带来一定影响。中国2014年吸引的资金流入规模占新兴市场的一半以上。但美联储仍是关注焦点，其影响超过日本和欧洲的政策放松进程。

“对美联储升息时间和升息速度预期的转变，以及石油市场和政治风险方面的不确定性，可能会在未来一年使资金流动荡不稳的情况重演，”IIF表示。

但该协会表示，投资者对表现较强和较弱的新兴市场越来越区别对待，并指出，退休基金和主权基金等长期机构投资者在2014年流入的资本中占大头，起到了关键的支撑作用。

该协会预计，随着市场逐渐适应美联储政策变化、俄罗斯危机得到缓解，同时大宗商品价格企稳，2016年资金流入规模将回升至1.2万亿美元。

但它警告称，“市场认为在未来两三年，美联储的政策紧缩力道有限--而我们认为美联储很可能需要以快于市场预期的速度升息。”

IIF预计，尽管2016年资金流入规模料将上升，但仍将不及2013年的峰值。IIF称，这一资金流入规模将相当于新兴市场年度国内生产总值(GDP)的4%，或2007年水平的一半。(完)

(编译 王颖；审校 孙茉莉)

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