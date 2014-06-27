《分析》贫富悬殊矛盾积聚 富人囤积现金早做准备

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月25日（记者 Mike Dolan） - 贫富悬殊引发的矛盾呈爆发之势，而跨国公司和超级富豪们持续囤积现金，从中或许能反映出他们采取的补救措施有多么严肃。

2008/09年的全球金融危机和经济衰退以来，美国、英国和大多数发展中国家内部的收入和财富差距拉大，导致政治矛盾不断累积。

这次地震式的大衰退后，财富不均的现象继续扩大，引起了经济学家、政治家和选民们对该问题的重新注意。

毫无疑问，富人正变得更加富有。

上周出炉的CapGemini/RBC年度全球投资者调查显示，2013年，可投资财富超过百万美元的家庭数量增加近15%至1,370万户。调查估计，他们的总财富增加近14%至53万亿美元。

调查表明，2008年以来，富人的地位上升，总财富增加60%；到2016年，富豪群体的总财富料再增加22%。

与之形成巨大反差的是，过去五年里，全球GDP只增加了16%，缓慢且低水平的复苏、大多数工薪阶层的工资温和增长都加剧了政治分歧。利率水平近零以及钞票的增印，意在推动信贷增长并创造就业岗位，这些措施对于稳定形势有一定的积极作用，但另一方面却导致富豪群体拥有的金融资产和房产价值不断膨胀。

此外，普通纳税人为政府财政买单，而企业和富人则大规模避税，这种负担严重不均引发愤怒情绪上升。

“大衰退”以后采取的政策在平衡个人财富规模上显然收效甚微。国际货币基金组织的分析显示，近几年更多的国家削减了企业所得税，大多数国家提高了个人所得税。

但随着11月美国中期选举和明年初英国议会选举的临近，政治压力再次攀升。想要了解政治辞令背后的意义并不容易，不过一些人感觉我们可能正处在行动的风口浪尖上。

“在帮助政府节支的问题上，消费者和工人们比企业付出的多得多。这在政治上是不可持续的，肯定会逆转。”瑞士财富管理机构Pictet策略师Luca Paolini说道。

如果很多人都这样认为，你就可以想到有钱人已经在做准备了。

这一点从大企业和富人在危机后的几年里囤积的现金量中就可见一斑。这至少从一定程度上揭示出了他们的紧张程度，因为税收或收入体系的改变只是时间问题。

美国、欧洲和日本非金融企业持有的现金预计高达5万亿美元，是10年前的两倍，资本支出和投资基本停滞。今年并购的回升和企业的资产负债表相比只是小巫见大巫。

此外，CapGemini/RBC调查显示，去年富裕投资者仍持有27%的现金及现金等价物，高于其他所有资产类别，是危机前现金持有水平的两倍。

经通胀调整后，现金的收益为负，这反映出人们的高度谨慎。但对于很多人而言，如果国内税收重锤落下、或者利润率受到挤压，为了让资金拥有高流动性、能够在不同国家间灵活转移，这样的代价可能是值得的。

许多经济学家认为，这种担忧仅仅出于世界经济的困窘状态以及对增长迟滞的预期。另有人认为，由于超宽松货币政策以及量化宽松政策的使用泛滥导致对传统资产估价过高，因此这种担忧有些夸张了。

然而，人们对旨在稳定形势的政治措施担忧的同时，还伴随着对经济方面的担忧。

SEB首席经济学家Robert Berqvist称，虽然IMF的研究显示，更高的税收和重新分配对经济的影响总体为良性，但在这些政策如何实施、“未来的游戏规则”会压制投资等方面，不确定性仍然存在。

各国当局的最终手段有可能是找到对非生产性现金进行收税的渠道。零利率在这一问题上的作用即将发挥殆尽，实行负利率已不再是个禁忌了。

但事实上，现金还在持续囤积，反映出人们对政策改变势在必行的隐忧程度在加深。Pictet的Paolini说：“经济条件将会更加严峻。”（完）