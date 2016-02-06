中资财团将收购芝加哥股票交易所

路透2月5日（记者 John McCrank） - 芝加哥股票交易所周五宣布，计划接受中国重庆财信企业集团为首的投资者财团的收购。

各方没有透露协议的条款，协议料在下半年完成。

如果监管机构批准该协议，这将是来自中国的投资者首次收购美国一家交易所。德国证券交易所(DB1Gn.DE)旗下公司曾于2007年收购了美国国际证券交易所（International Securities Exchange）。

芝加哥股票交易所首席执行官John Kerin接受采访时表示，被中资财团收购后，该交易所将获得改革上市项目等努力的融资。

“他们看好我们的策略，希望我们继续执行，”他说道。

芝加哥股票交易所拥有134年的历史。

重庆财信企业集团是一家投资房地产开发和金融控股的企业。Kerin指出，重庆财信企业集团的长期目标是让中国企业在美国上市。

Kerin表示，重庆财信企业集团还考虑在重庆设立一个股票交易所，使用芝加哥股票交易所的模式和技术。

根据计划，芝加哥股票交易所的管理和业务运营部门将保持不变。

重庆财信企业集团董事长卢生举发表声明称，“这将让我们拥有帮助中国金融市场长期发展，并将中国成长型企业介绍给美国投资者的独一无二的机会。”

芝加哥股票交易所处理全美约0.5%的股票交易。（完）