澳门“赌王”之子何猷龙将在海参崴开赌场

澳门“赌王”何鸿燊之子何猷龙将扩大其业务版图，他旗下的的两家公司已签订相关协议，将在俄罗斯海参崴附近开设赌场。何猷龙旗下的两家公司共将拥有该赌场的51%权益，其俄方合作伙伴为地产商人Oleg Drozdov。海参崴邻近中国东北地区，飞北京只需两个半小时。图为何猷龙。路透