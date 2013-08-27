（修正）“赌后”何超琼壮大商业帝国 迎接澳门新时代

香港女首富何超琼8月20日在香港接受路透的采访。 REUTERS/Tyrone Siu

(修正倒数第二段措辞)

路透香港8月23日（记者 Farah Master） - 香港女首富、澳门赌王何鸿燊之女何超琼正在增加手中的筹码，以迎接澳门走向多元化发展的新时代到来。

出身博彩业豪门的何超琼如今是推动澳门从博彩业走向艺术、文化和娱乐中心等多元化发展的主力先锋人物之一。去年，澳门博彩业收入达380亿美元。

作为美高梅中国(2282.HK)董事长及信德集团(0242.HK)董事总经理，何超琼正在对其庞大的商业帝国进行调整，以充分利用澳门新一代的增长机会。其中大陆游客的涌入，极大推动了澳门经济增长。

“澳门已成为一个完全不同的目的地，”现年50岁的何超琼在位于香港金融区的办公室说道。她认为，澳门的发展不能只依赖博彩业来带动。

澳门面积大约只有曼哈顿的三分之一，是中国唯一允许博彩业合法的地区，其80%以上的收入来自博彩税收。根据中国政府的“十二五”规划，将推动澳门变成世界旅游休闲中心。

“这正是我的未来工作目标，”何超琼说。除了在企业任职外，何超琼还担任多项社会公职。

艺术展览馆、音乐节、文化演出及剧院等，是何超琼计划引入澳门的其中一些项目。此外，她还带领信德集团涉足酒店管理、航空和地产业务，同时还进一步扩大家族企业在珠江三角洲的版图。

**天翻地覆的变化**

在何鸿燊的17个子女中，何超琼被认为是最引人关注的继承人。据《福布斯》杂志估计，她的个人身家达44亿美元。

何超琼曾就读于香港的一家教会女校，她表示从没想过要去家族企业工作。她年轻时喜欢艺术，尤其热爱舞台剧和音乐剧，曾想去美国瓦萨学院学习文学和戏剧，但遭到父亲的反对。

“他（父亲）曾说，在这个年纪和时期，你为何会对这些事情如此痴迷呢？”她笑着回忆道。她最终选择在加州大学圣克拉拉分校学习营销和国际经济管理。

何超琼于1999年被任命为信德集团董事总经理，正值澳门回归之年，她也目睹了澳门天翻地覆的变化。

“当时的澳门非常地域化，很传统，只是有很多赌场……如今过去了十年，由于市场的开放，我们大家都争相找到自己的定位和自己的优势，”她说。

**与生俱来**

何超琼在商界以精明过人而闻名，她称自己坚韧不拔且务实。

“我一直对我做的事投入强烈的热情。我不会口头上信誓旦旦，但一直会努力确保我做的事能成功，”她说。

她表示仍与父亲交流取经，特别是“事物之间的关系”。

“大家都很尊重何鸿燊博士的愿景，这对我们大家而言仍是非常核心的动力。我们对澳门的今后发展以及澳门的创造力深信不疑，这是他（父亲）在50年前引入澳门的，我们则需要发扬光大。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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