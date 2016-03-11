中国航天科技集团今年启动科研院所改革 拟设300亿发展基金--高层

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海3月11日 - 上海证券报周五引述航天科技集团副总经理张建恒表示，公司核心资产科研院所今年将启动改革，除政策不允许以外，改制后全部要进入资本市场。同时，牵头筹备首期300元人民币亿军民融合基金，首期投资人已经确定，正在履行筹备手续。
他在两会期间接受上证报专访时并称，航天科技到“十三五”(2016-2020年)末的资产证券化率目标是45%，2015年底仅为15%左右。
航天科技旗下核心资产主要集中在科研院所，大研究所小公司的特征明显。在政策推动下，2015年起，公司加快了资产证券化脚步。去年8月，航天电子获注大股东航天时代旗下将近30亿元的军品业务资产，实现航天时代主要产业板块上市。
“集团的科研院所改革方案现已确定，今年将启动。科研院所改制后大部分将变为企业，分业务板块上市。除了国家政策不允许的以外，全部要进入资本市场，但是要分步骤有序推进。”张建恒表示。
对于军民融合基金的投资方向，张建恒透露，除集团内项目外，也会投资其他军工集团及地方军工企业，甚至是一些符合军民深度融合发展理念的跨界项目。
张建恒还指出，非军工业务将通过上市来实现混合所有制，并计划在部分创新领域推行骨干员工持股、试行分红权激励等。同时，航天科技还将与其他所有制企业，包括民资、外资等，在部分领域且政策允许的情况下加强合作。
中国航天科技集团承担中国全部运载火箭、应用卫星、载人飞船、空间站、深空探测飞行器等宇航产品及全部战略导弹和部分战术导弹等武器系统研制、生产和发射试验任务。同时开发卫星应用设备及产品、信息技术产品、新能源与新材料产品等航天技术应用产业。
该集团辖有八个大型科研生产联合体（研究院）、13家专业公司、航天机电(600151.SS)、航天电子(600879.SS)等九家上市公司和若干直属单位，研发和产业基地主要分布在北京、上海、西安、成都、天津、内蒙古、深圳（香港）、海南等地。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
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路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。