奥巴马与劳尔·卡斯特罗在曼德拉追悼会上握手

南非前总统曼德拉追悼会周二在约翰内斯堡的FNB体育场举行，约有90位各国元首与政要参加了追悼会。美国总统奥巴马和古巴领导人劳尔·卡斯特罗在追悼会上握手，这是美国和古巴的元首间罕见姿态，或许是对曼德拉和解精神的最好诠释。图为二人相互问候。路透