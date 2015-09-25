焦点：卡特彼勒调低营收预测 将最多裁员1万人

图中为卡特彼勒生产的设备。 REUTERS/Jessica Rinaldi

路透9月24日 - 全球最大的建筑和矿业设备生产商--卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)周四调降2015年营收预估，并表示将在从今至2018年期间最多裁员1万人，加入因矿业和能源业下行而陷入困境的美国大型工业企业行列。

受此影响，卡特彼勒股价最多挫跌8%至五年最低点，拖累整个工业企业板块，并将道琼工业指数.DJI最多拉低了37点。

过去一年间，矿业和能源企业纷纷削减预算，并暂停扩张性项目，因原油、铜和铁矿石等原材料价格跌至六年低点，对供应过剩和中国经济增长放缓的忧虑始终存在。结果导致设备订单数量逐渐枯竭。

卡特彼勒也受到中国工业活动放缓的冲击。

标准普尔Capital IQ的分析师Jim Corridore将业内的重组形容为对市场状况的“强烈反应”。

“过去几年该公司的营收增长乏力，获利则在下滑，”Jim Corridore说。“那肯定让CEO有压力，想办法去应对环境的变化，目前来看大环境在短期内没有改善的催化因素。”

本月早前，矿业设备生产商Joy Global(JOY.N)发布获利预警，称公司在努力适应服务需求放缓的状况。

全球最大的农用设备生产商Deere & Co(DE.N)在1月宣布裁员逾900人，因粮食价格下跌损及对农用机械的需求。

卡特彼勒4月曾调高对2015年获利的预测，7月还确认了这一财测。

“他们将自己的财测坚持了那么长时间，也许是最令人吃惊的事情，因为...有越来越多的证据显示行业状况在放缓，”晨星分析师Kwame Webb说。

卡特彼勒预计2015年营收将连续第三年下滑，料降至480亿美元，低于汤森路透I/B/E/S统计的分析师预估均值488.2亿美元。

对于2016年，卡特彼勒预计营收将下滑5%，至约456亿美元，主要体现在高利润产品上。而分析师预估为473.6亿美元。

卡特彼勒表示，将于10月底发布第三季业绩时更新2015年获利预估。该公司也预计在1月发布2016年获利展望。

“产能严重过剩”

“在关键地区和工业领域--比如矿业和能源业，我们正面临充满挑战性的市场状况，”卡特彼勒首席执行官Doug Oberhelman在声明中说。

对于卡特彼勒的公告，钢厂运营商Lapham-Hickey的总裁Bill Hickey并不意外。

他表示：“全球有太多、太多的产能，问题是，目前的周期还会持续多久？我们认为最乐观情况是，钢铁和其它大宗商品将出现供应过剩，或许要持续到明年后期。”

卡特彼勒称，2016年底之前公司将裁员4,000-5,000人，多数裁员将在2015年进行。自2012年中期以来，该公司已裁员超过31,000人。

根据汤森路透数据，2014年12月31日止，该公司员工人数有114,233人。

卡特彼勒预计重组约衍生20亿美元的税前成本，每年并省下约15亿美元。

该公司表示，其建设、资源、能源和运输等三大业务，全球可能关闭或整并逾20间工厂。

“2016年将见卡特彼勒成立90年以来，销售和营收首次连续四年下滑。”公司声明稿称。

卡特彼勒上次公布年度营收增长是在2012年，而这年是其进行了历来最大手笔的购并，买下重型设备制造商Bucyrus International Inc之后的第一个完整年度。

卡特彼勒股价周四大跌6.3%，收报65.80美元。标准普尔工业类股.SPLRCI跌0.70%。卡特彼勒今年以来累计挫跌23%。

该公司市值从2012年底的近600亿美元缩水，周四仅约390亿美元。(完)