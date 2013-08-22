欧洲央行及德国一同淡化希腊需要第三轮援助的说法

8月21日在希腊雅典拍到的该国国旗。 REUTERS/John Kolesidis

路透雅典8月22日 - 欧洲央行及德国周三淡化希腊第三轮援助的讨论，重申只要希腊能够坚守最新的援助计划，则欧元区将协助该国缩减债务。

欧洲央行执委亚斯穆森在雅典表示，他与希腊官员会谈时并未讨论此一问题；在这前一天，德国财政部长朔伊布勒大胆预言希腊需要新一轮援助。

亚斯穆森反倒是重申了欧元区去年的说法，称在希腊能够再度进入市场筹资前将加以援助，但前提是希腊必须坚守当前的援助规定，同时在支付利息之前能够先录得预算盈余。

他称，“这是去年的决议，大家都知道，没有新意，也没有需要增加。若我们观察事态将如何发展，不用到明年春季之前就会知道希腊是否能够达成年度基本盈余。”

柏林方面，德国官员试图与朔伊布勒的评论拉开距离；朔伊布勒说提供新援助是无可避免之事可谓打破了选战前的禁忌。

希腊自2010年以来已经两度获得援助，由欧洲央行、欧盟及IMF合作的援助协议金额达2,400亿欧元。

各界早已预料希腊迟早将寻求某种形式的额外债务减免，好将其庞大债务降至可控水准，但朔伊布勒声称需要第三轮援助的大胆表述出人意料之外。

德国财政部表示，欧元区将在2014年中再次检讨希腊的援助计划，而柏林当局并不清楚任何有关如何组建新援助方案的讨论。

发言人Martin Kotthaus表示，“我们已经到了当前计划的中点。现在是2013年8月，我们肯定得在2014年中观察计划进度，计划中有有哪些条件已经获得满足，或是否已经实现。”

德国总理梅克尔在朔伊布勒发表谈话之后首度评论希腊问题时坚持先前说法，称现在要讨论另一个援助方案、或者是揣测援助规模可能有多大仍为时过早。

“我当下没有办法说可能还需要多少资金，”她向媒体业者Sat. 1表示。“唯有到明年年中才有办法确定。”

一位要求匿名的希腊财政部官员向路透表示，若希腊获得进一步的援助，其目的将会是填补2014-2016年间的融资缺口，规模也将远小于前几次的援助计划，因这段期间该国的融资需求有限。

国际货币基金组织(IMF)预估2014-2015年的希腊融资缺口为109亿欧元。

当中至少有部分是因为欧洲其他国家央行拒绝展延部分手中持有的希腊债权，同时希腊税收及民营化的收入可能短少，且希腊明年可能还没办法全面回到市场筹资。

这类估计值常常修正，且很容易受到预算及经济成长预估影响；希腊金主料将在秋季做出最新预估。

**希腊遭“债权殖民”**

朔伊布勒的评论马上被希腊反对援助阵营所把握；反对援助者担心若要取得新的援助，可能会遭逢另一轮痛苦的节约支出。

“朔伊布勒以新一轮援助作为威胁，”左派报纸Efimerida ton Syntakton头版头条这么写着，旁边附上一张朔伊布勒紧闭双唇的照片。

报纸写着，“他们承认他们已经失败，如今又想要再次拯救我们。”

左翼激进联盟党发言人Panos Skourletis表示，“与近期讨论的最终债务减记相反的是，我们又走上同样的老路，同样的援助内容，这让债务增加，且让希腊成为债权殖民地。”

在公众对于节约措施群情激愤下，左翼激进联盟党在过去两次选举中撼动旧有政党，成为希腊第二大党。

希腊官员先前已经一再指出，若出现融资缺口，将结合新援助贷款、或展延到期日及调降贷款利率等支持债务措施来加以解决，一如去年欧元区就希腊问题所做出的决议一样。一名官员指出，希腊当局取得的第一笔援助双边贷款也可能获得展延。

周三一份芬兰报纸援引欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)的话称，不排除希腊需要第三笔援助资金的可能，但该国的国际贷款人可能有其他选项来维持援助计划的运作，同时也暗示有展期的选项。

南德日报引述不具名消息人士的谈话指出，朔伊布勒预期中的援助计划至少有部分会通过欧盟的预算融通。

希腊三大金主--欧盟、欧洲央行及IMF将在秋季回到雅典，以再次检视希腊债务是否处于可持续发展的基础上，以及该国政府是否需要进一步节约支出以达成2015-16年的预算目标。

希腊的改革步伐一直走得跌跌撞撞。税收持续低于目标，且经济持续难以展现复苏迹象；与六年前的峰值相较，希腊经济已经萎缩了四分之一，主要是受到两次援助计划规定的节约措施影响。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋/于春红/石冠兰)

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