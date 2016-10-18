卡特彼勒现任执行长年底退休 将由内部老员工Umpleby接任

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透芝加哥10月17日 - Jim Umpleby将于明年1月1日成为美国重型设备制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)的执行长；甫一上任他就将面临挑战，需要扭转数年来因全球大宗商品价格暴跌而导致的销售下降局面。
卡特彼勒周一称，公司现任执行长Doug Oberhleman将于12月31日退休，但仍将担任执行董事长至3月31日。
卡特彼勒股价收跌0.43%至87.29美元。
Oberhelman担任执行长两年后，卡特彼勒营收于2012年达到历史最高。然而，金属和石油价格下跌重创该公司，其全球营收自2013年出现下滑。 Umpelby现年35岁，是卡特彼勒的老员工，他必须设法扭转公司近期的黯淡前景。
为削减成本，卡特彼勒自2015年以来已裁减近14,000名员工，并计划进一步裁员。(完)
(编译 王琛)
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