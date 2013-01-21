卡特彼勒发现所收购中资企业会计作假 冲销多数交易价值

路透1月19日 - 全球最大的拖拉机和挖掘机制造商卡特彼勒(CAT.N)发现,其去年夏天收购的一家中国公司旗下子公司"多年存在故意的,多方协作的不正当会计行为",导致其减计这笔交易的大部分价值,并使其2012年第四季预期获利有多半不能实现.

卡特彼勒股价在消息公布后的盘后交易中下跌1.5%.在此之前,这家中国企业被发现库存账务存在问题.

卡特彼勒周五称,将在第四季计入一笔5.80亿美元的非现金商誉减值费用,合每股0.87美元.

汤森路透I/B/E/S显示,分析师原预期该公司第四季每股盈余(EPS)为1.70美元.卡特彼勒将于1月28日公布第四季财报.

卡特彼勒于去年6月以50.6亿港元(6.534亿美元)收购了年代煤矿机电设备制造有限公司(ERA Mining Machinery)及其子公司郑州四维.年代煤矿机电公司原在香港上市.

一名收购四维期间担任卡特彼勒董事的人对路透表示,当时董事会忙于一项更大的交易,对四维交易的关注相对较少.

消息人士称,前卡特彼勒财务长Ed Rapp是四维交易背后的主要推手,现今其是负责中国等业务的一名集团总裁.消息人士透露,当时是Rapp向董事会提出此案,并推动完成并购.

一名卡特彼勒的发言人拒绝就Rapp在该交易中所扮演的角色发表评论.路透未能及时联系上Rapp置评.

卡特彼勒在声明中表示,交易完成后展开持续调查,"确定在卡特彼勒收购四维的数年之前,几名四维高管就已开始蓄意从事不当行为."

根据卡特彼勒声明中提供的问答对话内容显示,该公司在11月发现,四维库存记录与实际库存不符,于是开始对其进行调查.

四维代表并未回应请其评论卡特彼勒声明的请求.该公司的郑州雇员数量约为4,000人,从事生产用于防止石块落入煤矿工作区的液压支架.(完)

(编译 程琳/王翔琼; 审校 张荻/张涛)

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