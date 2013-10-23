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市场报道 | 2013年 10月 23日 星期三 20:00 BJT

美股业绩：卡特彼勒第三季获利下降且低于预期，再次下调全年获利预估

路透芝加哥10月23日 - 全球最大采矿及建筑设备生产商--卡特彼勒 周三公布低于预期的第三季获利，并再次下调全年获利预估，指因矿商客户需求低迷。

卡特彼勒还公布了对2014年营收的第一次预估，称2014年营收料较2013年基本持平或上下浮动5%。

卡特彼勒第三季获利9.46亿美元，合每股盈余(EPS)1.45美元。上年同期分别为17亿美元和2.54美元。

当季总营收下滑18%至134亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师之前预期卡特彼勒第三季EPS为1.66美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)
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