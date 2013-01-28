美股业绩: 卡特彼勒第四季获利下滑55%,因重型机械设备需求疲弱

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透1月28日 - 全球最大建筑设备制造商卡特彼勒 周一公布季度获利下滑55%,因客户主要在出清现有库存,而非买进新的机械设备.
卡特彼勒第四季净利为6.97亿美元,每股盈余(EPS)为1.04美元,上年同期分别为15.5亿美元和2.32美元.
第四季营收减少7%至160.8亿美元.
卡特彼勒预期2013年每股盈余为7-9美元.
该公司本月稍早表示,2012年收购的一家中国煤矿设备供应商存在作假帐问题.卡特彼勒为该交易减记6.50亿美元,使得第四季每股获利减少0.87美元.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)