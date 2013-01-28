美股业绩: 卡特彼勒第四季获利下滑55%,因重型机械设备需求疲弱

路透1月28日 - 全球最大建筑设备制造商卡特彼勒 周一公布季度获利下滑55%,因客户主要在出清现有库存,而非买进新的机械设备.

卡特彼勒第四季净利为6.97亿美元,每股盈余(EPS)为1.04美元,上年同期分别为15.5亿美元和2.32美元.

第四季营收减少7%至160.8亿美元.

卡特彼勒预期2013年每股盈余为7-9美元.