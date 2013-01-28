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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 20:59 BJT

美股业绩: 卡特彼勒第四季获利下滑55%,因重型机械设备需求疲弱

路透1月28日 - 全球最大建筑设备制造商卡特彼勒 周一公布季度获利下滑55%,因客户主要在出清现有库存,而非买进新的机械设备.

卡特彼勒第四季净利为6.97亿美元,每股盈余(EPS)为1.04美元,上年同期分别为15.5亿美元和2.32美元.

第四季营收减少7%至160.8亿美元.

卡特彼勒预期2013年每股盈余为7-9美元.

该公司本月稍早表示,2012年收购的一家中国煤矿设备供应商存在作假帐问题.卡特彼勒为该交易减记6.50亿美元,使得第四季每股获利减少0.87美元.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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