更新版-美股业绩: 卡特彼勒第四季获利锐减55%,对2013年看法谨慎

(新增细节和分析师评论)

* 第四季EPS下跌55%至1.04美元

* 营收下滑7%至160.8亿美元,逊于预估

* 库存较前季下滑,但仍高于上年同期

* 股价受该公司2013年财测提振上涨

路透1月28日 - 全球最大建筑设备制造商卡特彼勒 周一公布第四季获利大降55%,且对2013年看法谨慎,称因需求疲软且供给过剩.

该公司高层在对近期美国房屋开工改善表示乐观的同时,也对中国经济增长放缓,美国财政赤字和欧元区动荡表达了担忧.该公司去年曾削减产量以消化库存.

不过,投资者对卡特彼勒2013年每股7-9美元的获利预估相当满意,提振该股周一常规交易时段收高约1.96%,至97.45美元.

据汤森路透I/B/E/S,在美国、加拿大、英国和韩国25名研究卡特彼勒股票的分析师中,过去一个月里有七名调降该公司2013年获利预估,最低预估为每股7.63美元.

高库存仍是该公司短期内面临的一大挑战.尽管卡特彼勒第四季设备库存较前一季减少了20亿美元,但仍较上年同期高10亿美元.