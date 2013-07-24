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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 20:15 BJT

美股业绩：卡特彼勒第二季获利下降，并下调全年获利预估

路透7月24日 - 全球最大采矿及建筑设备生产商--卡特彼勒 周三公布第二季获利下降，并下调全年获利预估，指因独立经销商聚焦于削减机械库存，而不是增加库存。

卡特彼勒公布，第二季获利为9.60亿美元，合每股盈余1.45美元，低于上年同期的17亿美元和2.54美元。

该公司并称，第二季营收下降近16%，至146.21亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校 王兴亚)
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