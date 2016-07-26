美国个股：卡特彼勒称第二季机械零售销售下滑，即将公布当季财报

路透7月25日 - 全球最大的重型设备制造商卡特彼勒 周一表示，在截至6月30日的三个月，全球机械零售销售下滑12%，因随着建筑和矿业活动放缓，公司所有核心市场的重型机械需求仍低迷。

卡特彼勒称，机械销售下滑幅度最大的是拉美地区，较上年同期跌幅达38%。

卡特彼勒定于7月26日公布第二季财报，分析师预计该公司第二季每股盈余(EPS)为0.96美元，营收为100亿美元。卡特彼勒2015年第二季营收为123亿美元。

2012年录得创纪录的营收之后，卡特彼勒机械销售一直稳步下降。该公司发言人6月称，第一季前景反映出，预计2016年销售和营收将连续第四年下滑。

卡特彼勒第二季北美机械销售下降12%，亚太地区下滑7%，欧洲、中东和非洲地区降4%。

卡特彼勒主要向采矿业出售设备的Resource Industries部门在四个主要地区--北美、拉美、亚太以及欧洲、中东和非洲地区的销售都出现两位数的降幅。(完)