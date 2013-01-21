美国个股: 卡特彼勒发现所收购中资企业会计作假,冲销多数交易价值

一名收购四维期间担任卡特彼勒董事的人对路透表示,当时董事会忙于一项更大的交易,对四维交易的关注相对较少.

消息人士称,前卡特彼勒财务长Ed Rapp是四维交易背后的主要推手,现今其是负责中国等业务的一名集团总裁.消息人士透露,当时是Rapp向董事会提出此案,并推动完成并购.

一名卡特彼勒的发言人拒绝就Rapp在该交易中所扮演的角色发表评论.未能及时联系上Rapp置评.

卡特彼勒在声明中表示,交易完成后展开持续调查,"确定在卡特彼勒收购四维的数年之前,几名四维高管就已开始蓄意从事不当行为."

根据卡特彼勒声明中提供的问答对话内容显示,该公司在11月发现,四维库存记录与实际库存不符,于是开始对其进行调查.