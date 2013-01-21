美国个股: 卡特彼勒发现所收购中资企业会计作假,冲销多数交易价值

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
一名收购四维期间担任卡特彼勒董事的人对路透表示,当时董事会忙于一项更大的交易,对四维交易的关注相对较少.
消息人士称,前卡特彼勒财务长Ed Rapp是四维交易背后的主要推手,现今其是负责中国等业务的一名集团总裁.消息人士透露,当时是Rapp向董事会提出此案,并推动完成并购.
一名卡特彼勒的发言人拒绝就Rapp在该交易中所扮演的角色发表评论.未能及时联系上Rapp置评.
卡特彼勒在声明中表示,交易完成后展开持续调查,"确定在卡特彼勒收购四维的数年之前,几名四维高管就已开始蓄意从事不当行为."
根据卡特彼勒声明中提供的问答对话内容显示,该公司在11月发现,四维库存记录与实际库存不符,于是开始对其进行调查.
四维代表并未回应请其评论卡特彼勒声明的请求.该公司的郑州雇员数量约为4,000人,从事生产用于防止石块落入煤矿工作区的液压支架.(完) (编译 程琳/王翔琼; 审校 张荻/张涛)
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路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编