卡特彼勒遭到美国联邦执法机构搜查 股价重挫

路透芝加哥3月2日 - 美国联邦执法官员周四突袭搜查卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)三处设施，引发该公司股价大跌。

美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。

卡特彼勒周四发表声明称，这项搜查可能与美国国税局调查瑞士子公司CSARL的获利情况有关。卡特彼勒表示，“...我们认为本项搜查令是与CSARL事件涉及的出口文件有关，公司在2015年2月17日向美国证券交易委员会提交的年度报表中首度披露此事，并在2017年2月15日提交的最新年度报表中更新相关内容。”

Paul说，参与搜查行动的包括国税局犯罪调查部门、商务部工业安全局的出口执法办公室、联邦美国联邦存款保险公司(FDIC)的总检查办公室。

目前尚无法取得上述机构官员的置评。

卡特彼勒股价收低4.3%，报94.36美元，盘中一度挫低至92.84美元。

**国税局追讨20亿美元；卡特彼勒进行角力**

卡特彼勒正在与国税局进行一场20亿美元的对抗。根据美国证券交易委员会申报文件，国税局因卡特彼勒把获利指定至旗下瑞士公司Caterpillar SARL(CSARL)帐上，而要求卡特彼勒支付20亿美元税金和罚款。

而在一份2014年参议院委员会报告中，CSARL也是主角。该报告总结称卡特彼勒将数以十亿计的获利移转至海外，从2012年开始递延税金或者避税达到24亿美元。

卡特彼勒在2016年报中陈述称，公司“积极抗辩”国税局要求。“我们相信相关交易符合可适用的税法，并没有违反司法原则。”

卡特彼勒2016年营收下滑18%至385亿美元。自从2015年底以来，雇员已缩编逾16,000人，整并或者关闭了30处设施。2016年时裁撤了12,300个岗位，其中7,700个在美国。

该公司称考虑再关闭两个主要生产设施，包括一座在伊利诺州Aurora的工厂，也已宣布将在今年把企业总部从Peoria迁至芝加哥。(完)