国泰航空再遭欧洲委员会指触犯竞争法 罚款5,712万欧元

路透香港3月20日 - 香港主要航空公司--国泰航空(0293.HK)宣布，欧洲委员会已再就有关国泰与多家国际货物空运航空公司，就货运附加费水平达成的协议触犯欧洲竞争法的调查结果发出新的裁决，并向公司征收罚款5,712万欧元（约4.76亿港元）。

国泰航空表示，正与法律顾问就新的裁决进行研究并商讨应对方案。

欧洲委员会早于2010年11月就上述调查发出裁决，当时亦是裁定向国泰征收5,712万欧元罚款，但有关裁决在2015年12月遭欧盟普通法院撤销，国泰航空在去年2月获退回全数罚款。

国泰航空表示，公司致力维持长期奉行的全面守法政策，并确信本身已为符合此政策而采取最可行的措施。

国泰航空上周公布2016年度业绩转盈为亏，是公司继2008年后再度出现年度亏损；公司并将为旗下业务进行深入的检讨，期望在三年时间内改善表现。（完）

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