国泰航空再遭欧洲委员会指触犯竞争法 罚款5,712万欧元

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月20日 - 香港主要航空公司--国泰航空(0293.HK)宣布，欧洲委员会已再就有关国泰与多家国际货物空运航空公司，就货运附加费水平达成的协议触犯欧洲竞争法的调查结果发出新的裁决，并向公司征收罚款5,712万欧元（约4.76亿港元）。
国泰航空表示，正与法律顾问就新的裁决进行研究并商讨应对方案。
欧洲委员会早于2010年11月就上述调查发出裁决，当时亦是裁定向国泰征收5,712万欧元罚款，但有关裁决在2015年12月遭欧盟普通法院撤销，国泰航空在去年2月获退回全数罚款。
国泰航空表示，公司致力维持长期奉行的全面守法政策，并确信本身已为符合此政策而采取最可行的措施。
国泰航空上周公布2016年度业绩转盈为亏，是公司继2008年后再度出现年度亏损；公司并将为旗下业务进行深入的检讨，期望在三年时间内改善表现。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。