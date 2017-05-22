国泰航空裁减大约600名总部员工 早盘初段一度涨近4%（更新版）

路透香港5月22日 - 香港国泰航空(0293.HK)周一宣布裁减大约600名总部员工以减省开支，但不影响任何前线人员，该股早盘初段一度涨近4%并触及逾九周高位。

国泰航空于开盘前发出的声明称，作为企业精简转型的一部分，务求令国泰航空及国泰港龙航空更有效地作出适时及恰当的决策，将裁减约190个香港总部中高级管理人员，占集团25%的管理职位；另有约400个非管理人员职位，占集团相关职位18%。

该公司行政总裁何杲表示，“有见旅游习惯及顾客期望的转变、竞争激烈的营商环境、充满挑战的企业展望，公司实在有需要作出重大的改变。”

他并指出，全新的架构将更精简，使公司能更迅速回应顾客的不同需求，而这亦是公司业务转型的第一步，未来会继续投资，为来自香港及世界各地的旅客提供更优质的体验，及探索崭新的方式去满足顾客真正的期望及需要。

不过，配合公司继续发展，今日的宣布并不影响任何前线地勤员工、机师、及机舱服务员，国泰航空在陆续推行广泛措施以提升营运效率时，所有前线员工亦需提高生产力，公司并将继续投资发展前线资源。

国泰航空此前宣布将推行20年来最大规模改革，主要从精简架构、提高营运效率着手，期望于三年转型计划中，将燃油以外的单位成本降低，以减省数十亿港元开支。

国泰航空表示，本次裁员计划的大部分受影响员工将于今日及未来一个月收到有关职位调动或停职通知，大部分重组变动将于2017年底前完成。所有在新架构下职位被裁减而需要离职的员工可得到离职补偿，包括最多额外12个月的薪金、延长的员工医疗福利，包括辅导及支援，以及额外及延长的旅游福利。

同时，为配合公司架构重组，国泰航空亦会重组其货运部门，货运部董事职位将会被删除以精简部门架构。

宣布裁员后，国泰航空盘初一度涨3.7%，触及11.74港元的逾九周高位。香港时间10:08，该股升2.47%，报11.6港元；大市恒生指数.HSI则升0.92%。（完）