《热点透视》谨慎对待资金由债市转向股市的风险回归 价值投资仍为首选

记者 Robert Cole; 编译 李爽

路透伦敦1月11日 - 投资者之勇敢之势开启了2013年.股市持坚,债券疲弱,黄金疲软.这就是备受期待的风险回归吗?许多市场人士表示认同.但追随群体动向是一种危险的投资策略.

1月资金明显从安全资产流出可能预示着新阶段的开始,但这也许同样是一场空欢喜.股市反弹行情沦为泡影,这种情况一再出现.而且,大规模地将投资从一种资产类别转至另一种,本就违反了投资多样化的稳健投资规则.

多头可能会辩解,全球经济已然企稳,美国势将引领可持续的复苏.基于同样的原因,通缩和萧条的风险在消退.但即便经济形势改善,也不应义无反顾地把赌注都压在股票上.本世纪以来股票并不总是与国内生产总值(GDP)同向而动.即便经济扩张,高估值股票也可能下跌.

坦率地讲,目前股票价格的确便宜.以英股富时100指数为例,其股息收益率为4%,相比之下,英国10年期公债收益率仅略高于2%.而欧洲、美国和亚洲发达国家市场情况的也类似.而如果假定股息收入可以持续,这可不合常理.同时,11-13倍左右的预期市盈率也低于历史平均水准.况且还要考虑到企业获利面临的已知威胁,例如进一步削减成本的空间有限,税赋增加或者经济动荡.

反过来说,许多评级较高公债的实质收益率为负值.通常的解释这由特殊的货币政策导致.但无论原因是什么,债券相对于股票来说似乎都更加昂贵.

这些估值异常状况早在新年以前就存在.没有数据可以解释股市大幅上涨和债市泡沫破裂的原因.支撑这种风险回归的资金会产生定价力量.但投资者不应假定债券下跌会自动推动资金流向股市:股市可能只是停滞不前.

如果你愿意,可以转向风险投资.但投资策略应是价值投资至上.(完)

(审校 于春红)

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