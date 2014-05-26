独家：欧盟考虑制裁俄罗斯方案 鱼子酱到油气都在权衡之列

2013年11月25日在基辅拍到的欧盟旗帜。 REUTERS/Gleb Garanich

路透布鲁塞尔5月23日 - 若乌克兰的选举未能自由而公正地进行，欧盟(EU)领导人下周将首度详细讨论可能对俄罗斯采取哪些具体行动，包括限制奢侈品进口到禁止进口油气。

上个月成员国传阅的一份两页文件，提出了三种制裁力度--低等、中等和最强。那将是5月27日领导人峰会讨论的基础。

根据提供给路透的这份文件细节，若实施低等力度的制裁，欧盟将对进口俄罗斯奢侈品设限，包括钻石、贵金属、毛皮、伏特加和鱼子酱等。

出口方面，欧盟可能限制向俄罗斯销售肥料、化学制品、轮胎、船舶等，不过钢铁和核子行业的部件将排除在外。欧盟也可能对武器进出口设限。

而至于力度最强的制裁，欧盟正考虑资本市场限制，可能禁止对俄罗斯进行新的投资，对欧盟企业持有的俄罗斯资产严格执行欧盟监管规则，最后还可能完全禁止从俄罗斯进口石油和天然气。

油气禁令将对经济带来重大影响。据欧盟执委会的数据，欧盟能源需求约30%来自俄罗斯，2013年总成本约1,300亿欧元。有几个国家几乎全部都得靠俄罗斯的能源。

欧盟正在考虑的这些措施是所谓的“第三阶段”制裁，此前欧盟对一些俄罗斯和乌克兰个人采取了资产冻结及旅行禁令的第一阶段制裁，并对部分企业实施了限制。

一位外交人士说，在周二的峰会中，各国领袖将讨论一份结合了低、中、高等三个制裁等级要素的制裁清单。

这位不具名的外交人士说，“一篮子具体措施已经就绪...三个等级都有，制裁范围涉及金融、能源及军工行业。”

**鱼子酱、武器及石油**

文件中研拟的中级制裁情况包括：限制与金融服务相关的贸易与投资、限制资本自由流动、禁止煤炭进口、限制海陆运输并暂停投资俄罗斯能源产业。

德意志银行研究报告称，欧洲或许可承受得起对俄罗斯施以严苛制裁，该行认为这对国内生产总值(GDP)不会造成过度损害。

德意志银行报告称，就算制裁举措导致俄罗斯GDP萎缩10%，但对俄罗斯的最大欧盟贸易伙伴--德国来说却影响甚微，其2014年经济成长率仅会少约0.5个百分点。

然而，欧盟成员国仍高度担心若严厉制裁俄罗斯可能造成的负面影响，外交官员已表示在历经债务危机之后，他们并不想再引发另一场经济危机。

这暗示着，虽然制裁势将成为周二峰会讨论主题，但想对更严厉的制裁措施达成共识仍不容易，而且如果俄罗斯退一步且乌克兰周日总统大选和平落幕的话，可能不会有更多的制裁出现。(完)

(编译 张若琪/李婷仪 审校 张涛/张荻)

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