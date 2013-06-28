陆克文敦促中国采取行动推进中澳自由贸易协定谈判

美国圣路易斯联储总裁布拉德重申不必急于升息
路透墨尔本4月10日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一重申，美国经济仍处于低增长和低生产率区域，这种情况将在可见的未来持续下去，因此并不急于升息。
* 澳洲总理陆克文敦促中国采取行动推动贸易协定
* 陆克文称中国对于食品进口的担忧没有根据
路透堪培拉6月28日 - 澳洲总理陆克文周五敦促中国采取行动推进自由贸易协定谈判。中国是澳洲最大的贸易伙伴，陆克文在其重新上台后召开的首次记者会上赞扬了目前的中澳关系。
陆克文接任过外交官，说一口流利的中文。他说，中国担心与澳洲达成自由贸易协定会损害中国农业，考虑到澳洲农业产出的规模，这种担忧是没有根据的。
澳洲和中国2005年开始自由贸易协定谈判，但因北京对于向澳洲食品开放市场怀有疑虑而陷入停滞。同时，澳洲要求中国加强对知识产权的保护。双方本月稍早举行了第19轮谈判。
“这件事的进展，就像是一只腿脚有毛病的骆驼在撒哈拉沙漠中蹒跚而行，”陆克文表示。他在两天前从吉拉德手中夺回了总理宝座。
“我想对北京的朋友们说，让我们达成中国和澳洲之间的自由贸易协定吧。”
陆克文表示，中国不必担心农产品进口，因为澳洲农业总产量仅能满足中国一个省份的额外预期需求。
澳洲是全球第二大小麦出口国，和第三大牛肉及原糖出口国，农产品年出口额约为360亿澳元(约合334亿美元)。中国和澳洲双边年贸易额约为1,200亿澳元。
澳洲希望提高农业产出，成为亚洲粮仓，以满足预期中的全球粮食需求增长。中国则鼓励企业在海外扩张，以提高中国13亿人口的粮食保障。中国一些企业把目光放到澳洲农场。(完)
(编译 张涛/杜明霞；审校 王洋/张若琪)
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