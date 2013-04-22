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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 22日 星期一 11:46 BJT

中国H7N9确诊102例 死亡20人

中国国家卫生和计划生育委员会称，截至周日16时，全国报告新增人感染H7N9禽流感确诊病例六例，禽流感确诊病例总数增至102例。刊登在国家卫计委网站的公告称，在确诊病例中，死亡20人，12人治愈出院。卫计委并称，目前病例处于散发状态，未发现人传人的证据。路透

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