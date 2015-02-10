《热点透视》央行低息资金正失去降低市场波动性的效力

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik；编译 许娜

路透伦敦2月9日 - 主要国家央行提供的大量低息资金正失去稳定金融市场资产价格的作用。而且这种趋势很难马上逆转。

由于主要央行注入巨额流动性遏制了资产价格的波动，去年所有资产的表现都异乎寻常的平静。但现在，对特定时期价格波幅预期的衡量指标--隐含波动率正在上升。

汇率和债券的隐含波动率上升最为显着。自2015年初以来，欧元兑美元一个月期隐含波动率，及美国公债一个月期隐含波动率都上升了三分之一。股票的隐含波动率也在小幅上升。较长期隐含波动率也在走高，暗示较大幅度的价格波动料将成为常态。

金融市场波动率图表：link.reuters.com/myp93w

从某种程度上来说，利率决策者自己应该为其影响力减弱而负责。今年初以来，各国央行相继丢出政策震撼弹。诚然，绝大多数央行寻求宽松的货币环境。但基金经理更难找出哪些货币、债券或股票能够提供最高的相对价值，因为他们不清楚哪家央行会抛出下一枚政策炸弹。

更令人头疼的是，能源及大宗商品价格暴跌。随意买入资产已不一定保证能够获得回报。市场上既有赢家也有输家，但现在还不清楚，大宗商品价格下跌将给赢家带来多大好处，或对输家造成多大损失。这在一定程度上归因于一些不确定因素，即原材料价格下跌到底有多少是归因于供应过剩，又有多少是归咎于需求降温。

这产生了又一个市场波动的源泉：对全球经济已停止复苏、通胀过低和各国央行束手无策的担忧。这一点从股市的相对表现可见一斑。巴克莱分析师称，从总回报来看，全球景气循环类股的表现逊于防御类股，两者的差距为2009年以来之最。此外，根据他们的估算，购买低波动性的欧洲避险资产所支付的溢价达到主权债务危机顶峰时期以来最高。

投资者不再相信央行无所不能。希腊问题的发酵只会为此波趋势推波助澜而已。(完)

(译文审校 龚芳)