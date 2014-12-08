香港《信报》：权力像怪兽 未被关进笼 难言清廉中国梦

（12月8日社评）

总部设在德国柏林的国际透明（Transparency International）发表2014年世界各国清廉印象指数报告。至于香港背靠的祖国，这个非政府组织将其列作第100位，比去年下跌20名。

全球175个国家和地区之中，中国予人的清廉印象竟然是显着滞后的第100名，而且退步得每下愈况，对于誓言”苍蝇老虎一起打“的国家领导人而言，难免感到委屈且难以接受。如今，连周永康这样的超级大老虎也昭告天下正式打下来了，”刑不上常委“的官场潜规则不复存在，面对国际透明所给予的不荣誉排名，肯定不服气。

回头再看看国际透明的排名，为什么习近平上台两年以来，不留情面拿下一个又一个大大小小的贪官污吏，外界仍然没有一个清廉中国的良好印象？其实答案显而易见，富有中国特色的反贪防腐始终予人流于人治多于法治之感，肃贪倡廉缺乏一套全面规范化的典章制度。最为人诟病的是，中国至今依旧没有推出官员财产公示制度，审讯过程亦往往缺乏足够的透明度，因此每当有显赫高官以贪腐之名被拉下马，难免让人联想到又是权力斗争的牺牲品。

真正的依法治国，真正的依法治贪，中央必须拿出具体可行的反腐机制，并且容许舆论监察，确保廉政制度高效落实，否则外界对中国贪腐丛生的印象难以短期内扭转。

权力就像怪兽，当权力未被关进制度的笼子里，清廉的中国梦依然遥遥无期。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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