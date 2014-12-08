香港《信报》：权力像怪兽 未被关进笼 难言清廉中国梦

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（12月8日社评）
总部设在德国柏林的国际透明（Transparency International）发表2014年世界各国清廉印象指数报告。至于香港背靠的祖国，这个非政府组织将其列作第100位，比去年下跌20名。
全球175个国家和地区之中，中国予人的清廉印象竟然是显着滞后的第100名，而且退步得每下愈况，对于誓言”苍蝇老虎一起打“的国家领导人而言，难免感到委屈且难以接受。如今，连周永康这样的超级大老虎也昭告天下正式打下来了，”刑不上常委“的官场潜规则不复存在，面对国际透明所给予的不荣誉排名，肯定不服气。
回头再看看国际透明的排名，为什么习近平上台两年以来，不留情面拿下一个又一个大大小小的贪官污吏，外界仍然没有一个清廉中国的良好印象？其实答案显而易见，富有中国特色的反贪防腐始终予人流于人治多于法治之感，肃贪倡廉缺乏一套全面规范化的典章制度。最为人诟病的是，中国至今依旧没有推出官员财产公示制度，审讯过程亦往往缺乏足够的透明度，因此每当有显赫高官以贪腐之名被拉下马，难免让人联想到又是权力斗争的牺牲品。
真正的依法治国，真正的依法治贪，中央必须拿出具体可行的反腐机制，并且容许舆论监察，确保廉政制度高效落实，否则外界对中国贪腐丛生的印象难以短期内扭转。
权力就像怪兽，当权力未被关进制度的笼子里，清廉的中国梦依然遥遥无期。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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