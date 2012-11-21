李克强：城镇化是中国经济增长的巨大引擎

中国以规范投行类业务为抓手 全面落实承销保荐责任--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。
路透北京11月21日电---中国国务院副总理李克强指出,城镇化是中国经济增长的巨大引擎和扩大内需的最大潜力;而做大做强服务业,能够增加就业,也有利於推进城镇化、扩大内需.
人民日报周三援引他表示,今後一二十年中国城镇化率将不断提高,每年将有相当数量农村富余劳动力及人口转移到城市,这将带来投资的大幅增长和消费的快速增加,也会给城市发展提供多层次的人力资源.
"但城镇化不是简单的人口比例增加和城市面积扩张,更重要的是实现产业结构、就业方式、人居环境、社会保障等一系列由'乡'到'城'的重要转变."他称.
李克强称,要积极稳妥地推进城镇化,注重提高城镇化质量,科学规划城市群规模和布局,促进大中小城市和小城镇合理分工、功能互补、集约发展.同时,努力为农民工及其家属提供基本公共服务,使农民能够转为市民.
他并指出,做大做强服务业,能够增加就业,也有利於推进城镇化、扩大内需.必须完善政策措施和经营环境,推动生产性服务业和生活性服务业加快发展,促进服务业比重和水平大幅提高.
目前,中国的城镇化率刚超过50%,如按户籍人口计算仅35%左右,远低於发达国家近80%的平均水平.而中国服务业发展仍然滞後,吸纳就业能力不强.第三产业产值和就业比重都明显低於发达国家水平,也低於不少发展中国家水平.
李克强还表示,要使转变经济发展方式取得重大进展;要大力推进经济结构战略性调整,使经济发展更多依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新驱动，更多依靠现代服务业和战略性新兴产业带动.
同时,仍要靠扩大内需实现持续发展.必须把扩大居民消费作为扩大内需的着力点,在增强消费能力、优化消费环境、培育消费热点等方面构建长效机制.
中国经济经过多年高速发展,目前开始减速回落.长期以来高投入、高消耗、高污染、低效益的增长方式已不可为继,如不加快转变经济发展方式和调整经济结构,发展将难以持续.(完)
--发稿 谢衡; 审校 曾祥进
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