（更正）焦点：主要央行受形势所迫 恐怕升息不成反得继续降息

图中为港元、美元、日元、英镑及人民币纸钞。 REUTERS/Jason Lee

（更正：正文第九段“上周，日本央行意外降息至负利率，放弃维持零利率的政策，以避免给金融体系带来潜在影响”，应为“日本央行先前为避免给金融体系造成潜在破坏而维持零利率政策，但该行上周扬弃此一立场，意外降息至负利率。”；另修改标题以明确语意）

路透法兰克福2月3日 - 政策制定者和分析师表示，全球利率水平在上升之前可能要进一步下降，因为金融市场震荡和通缩阴霾再次令人担心，央行是否有能力完成使命。

随着市场陷入动荡，且有关人民币将进一步贬值的说法甚嚣尘上，对美国今年升息的预期几乎烟消云散。不论是欧洲的央行还是加拿大央行或是澳洲央行，都在为进一步放松政策做铺垫。

新兴市场经济增长蹒跚加剧了人们的担忧，太多地方一股脑地放松政策很可能会相互抵消，并迫使各国家层面银行陷入竞争性货币贬值的恶性循环。

“目前全球经济面临的最大风险就是中国实施激进的人民币贬值政策，”欧洲某主要央行的总裁表示。这位央行人士要求匿名。

“鉴于不确定性和震荡程度已经很高，这将给所有经济体带来严重后果。”

自1月6日以来，中国央行一直在力图维持人民币汇率稳定。当时人民币出现半年内的第二次暴跌，令人担心会进一步贬值，因为中国经济增长持续放缓，增速已是25年来最低。

中国股市.SSEC自年初以来市值已经缩水逾五分之一，同时油价重启跌势，推动布兰特原油价格跌至2003年以来最低。衡量美国股市“恐惧程度”的指标--芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数.VIX也大幅上升。

欧洲央行因此提出了3月再次降息的可能性，英国央行此前暗示可能很快开始加息的立场也有些退缩。

日本央行先前为避免给金融体系造成潜在破坏而维持零利率政策，但该行上周扬弃此一立场，意外降息至负利率。

“日本央行发出迄今最强烈的暗示，即此前认为的零利率下限不再有效，”德意志银行策略师George Saravelos表示。

“目前市场应反映，面对当前及未来宽松政策周期，全球固定收益市场利率可以持续并远低于零。”

货币市场目前预计，欧洲央行存款利率今年将从负0.3%降至负0.5%，日本央行称，其政策还有必要时继续放宽的空间。

澳洲央行、加拿大央行和瑞典央行都强调面临的风险，也保持了继续放宽政策的可能性。

**美联储**

美联储是一大例外，去年12月启动了2006年以来的首次升息，但已承认面临的难题可能会阻碍进一步升息。

“在现阶段，很难判断这轮动荡可能造成的影响，”美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周一称，“如果这种形势造成金融环境持续紧缩，可能预示全球经济放缓，从而影响美国的经济增长与通胀。”

与此同时，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，下次升息可能需要推后。

交易商目前预计，今年可能至多升息一次，而不是12月预期的三到四次；时间或许是在11月。升息概率已迅速下滑，因此如果市场再有动荡，则可能完全抹掉2016年升息的预期。

**限制**

各国央行面临的问题在于，他们在零利率环境下的工具相对来说都是未经检验的，成效不大，而且由于他们并未协调政策，因此可能会相互抵消各自的成果。

每轮量化宽松的效用依次递减，而采取远低于零的利率会带来金融稳定风险，因为这会削弱银行业的获利能力，而且会滋生资产泡沫。

对多数央行而言，货币贬值是一条关键的政策传导途径，但也面临局限，因有太多国家试图让本币贬值，因此引发汇率战。

花旗经济分析师Steve Englander和Josh O’Byrne在给客户的研究报告中指出，美元、日圆或欧元等货币的贬值对于经济的影响相对较小。

“后果之一是，如果汇率作为货币政策的工具，并不像所宣称的那样管用，你需要采取比原先设想更大的力度，持续得更久，而且可能陷入远超过你愿意承认的严重困局。”

同样，货币宽松也并不能解决高负债这一阻挠经济成长和通胀上升的根本性问题。

一位了解欧洲央行想法的消息人士承认调控空间有限：“我们还有很多工具可以动用，但都存在这样或那样的问题，因此也都不是最为有效的。”

尽管如此，央行身负独特使命，还是不得有所行动，这些独特使命多数涉及设定通胀目标。

欧洲央行总裁德拉吉曾强调，欧洲央行以自身负有的使命作为重点，这呼应了日本央行总裁黑田东彦的态度，黑田东彦在上周表示，日本央行将竭尽所能实现目标。

欧洲央行利率和欧元走势： (reut.rs/1ni5Z33)

瑞典的利率、通胀和克朗走势： (link.reuters.com/jef24shttp://reut.rs/23xySJk)

美联储政策收紧周期： (reut.rs/1QPRrTg)

日本央行和日债收益率曲线图表： (reut.rs/23xySJk)(完)