各国央行对升息将举棋不定 因太习惯超低利率--普雷特

路透苏黎世9月25日 - 欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特周四表示，由于太过于习惯超低利率，全球各国央行对于升息或将举棋不定。

普雷特表示，欧元区距离利率正常化还非常远，这是个问题，因为欧元区的稳定性本身就存在重大风险。

“当货币政策紧缩周期开始时，很可能与之前的周期相异，且更具挑战性，”普雷特在会议上表示，“零利率的时间，比之前所有政策利率维持得还要久。”

“经济可能已经过于习惯这个数字，”他说道。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)之前决议本月按兵不动，表示由于新兴市场动荡，暂不进行近十年来的首度升息。

欧洲央行已将利率调降至下限，并且正以每月600亿欧元(675亿美元)的速度购买资产，以推升通胀和经济增长。

“维持非常宽松的政策立场过长时间，必定带来明显风险，”普雷特称，“及时修复资产负债表的动力可能遭到削弱，最终有可能出现新的失衡。”

不过，普雷特表示，欧洲央行必须忠于其使命，推动通胀率从目前的近零水准回升至接近2%。

普雷特指出，资产购买措施即量化宽松整体而言行之有效，但各国央行需要进一步研究以确定此类机制是否应该继续作为央行的政策工具。

“公平地讲，我们有必要更多了解其传导机制，以便判断量化宽松是否可以继续作为政策工具，就算不是传统工具，也可以成为央行工具箱中一个有价值的可靠工具，”他说。(完)