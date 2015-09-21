焦点：刺激政策式微 部分央行官员主张另辟蹊径

路透伦敦9月18日 - 全球各大央行为重振经济增长而煞费苦心的努力有可能再度变得难以奏效，为防止未来经济出现多年缓慢增长的局面，一些官员主张运用大胆的新思路。

就在美国联邦储备委员会(美联储/FED)维持利率不变的第二天，英国央行首席经济学家表示，考虑到全球经济风险，各央行必须接受利率恐难以脱离最低点的现实。

日本的零利率时代已持续逾20年，据了解当局思路的知情人士透露，日本决策者正在反复讨论彻底改革该行大规模货币刺激政策方案，他们担心这个方案未来会难以为继。

无独有偶，欧洲央行的一位高官则表示，如果低通胀的局面久拖不决，则可能需要重新审视欧洲央行的购债方案。但他还表示，长期而言货币政策不会使经济恢复增长。

眼下距离此前金融危机爆发已有八年多，英美两国经济以较为健康的速度增长，与日本以及诸多欧元区国家形成对比。

但中国及其他新兴经济体成长大幅放缓的风险，阻碍美联储展开升息的动作，英国央行则予以密切关注。

投资者多半认为美联储暂缓升息之举将为时短暂，今年底前仍可望升息，英国央行在数月后亦将尾随其后。

但英国央行首席经济学家霍尔丹表示，事实上，全世界可能陷入金融危机的新阶段--这回是由新兴市场所引发。霍尔丹长久以来均不看好经济持续性的复苏。

霍尔丹周五发表演说归结许多央行所面临的两难时表示，与以往相较之下，决策官员可操控的空间要少得许多。

他指出，英国央行下个动作可能是将位于纪录低位0.5%的利率往下调，而非如外界广泛预期的上调。即便利率果真开始上扬，他警告利率仍可能因未来出现的问题，而再度回调至近零水准。

“倘若全球实质利率持续走低，各国央行到时可能需要发挥想像力来思考，如何在利率下限为零的技术性限制下，以更经久的方式来因应，”他说。

“当前许多央行采行的措施可能需要重新思考，而且是相当偏基本面的思考。”

**大胆的想法**

霍尔丹称可能的解决方法包括给予央行较高的通胀目标，或者让救急的购债计划成为央行常备兵力，但这两种选项都有其缺点。

他举出了第三种且更为大胆的一个选项：政府发行电子货币而非纸钞，让央行实施负利率成为可行，打破当前最低借款成本为零的局面。

周四美联储会议中，有一位决策官员甚至呼吁制订负利率。但目前，大多数投资者是押注全球央行政策不会有太激烈的路线。

Fidelity Worldwide Investment全球分析师Anna Stupnytska说，美联储和英国央行仍有可能将利率稍稍上调，而日本央行和欧洲央行将继续购债。

她希望，技术推进和政府增加基建支出、提振竞争力的改革等组合拳，也能终将帮助世界走出低成长、低通胀的窠臼。(完)