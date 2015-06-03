中国“东方之星”客船翻沉事故已搜救19人 14人生还--新华

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透北京6月3日 - 新华社周二晚间报导称，中国“东方之星”客船翻沉事故已救出19人，其中14人生还。目前，各项救援工作正紧张有序进行。
报导援引中国交通部部长杨传堂在周二晚间召开的事故新闻发布会上称，目前救援工作坚持有序、有力、有效，将继续做好人员搜救工作。从长沙调来的500吨级的大型打捞工程船已在周二18时许已到达现场。另一艘500吨级打捞船也将于今早到达。
新华社并报导，国务院总理李克强周二晚间在湖北监利县连夜召开会议，就客船翻沉事件下一步救援工作做出部署。要求继续争分夺秒全力以赴救人；国务院成立事件调查组，把事件原因实事求是调查清楚等。
截至2日17时，交通运输部已协调各类船艇共110多艘。目前由上海打捞局、东海救助局共24人组成的精干救助力量携带潜水救援设备已赶赴现场，并开展救援工作。
目前，“东方之星”号旅游船船长、轮机长已被长江航运公安部门控制。
6月1日21时30分许，重庆市东方轮船公司“东方之星”号旅游船在湖北省监利县沙家边水域发生翻沉。
据最新统计，船上共有456人，其中旅客405人，船员46人，导游5人。旅客分别来自7个省市，上海97人，江苏204人，浙江11人，天津43人，福建19人，安徽8人，山东23人。（完）
(发稿 李铮; 审校 曾祥进)
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