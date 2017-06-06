建行董事长称银行业要控制好自身风险 发挥金融风险稳定器作用

路透北京6月6日 - 中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)党委书记、董事长王洪章周二在人民日报撰文称，银行业要回归服务实体经济的本源，发挥好金融风险稳定器的作用，首先要把自身的风险控制好。坚定服务国家重大经济发展战略，加大对国家重大项目的资金支持。

文章称，银行业要坚持有所为、有所不为，防止形成新的不良资产。重点排查委外、同业、资管、债券等业务中存在的风险隐患，防止金融风险跨行业、跨区域、跨市场传导，发挥好大银行的金融风险“稳定器”和“隔离器”作用。

“实业兴则金融兴，支持实体经济发展是金融业生存的根本。脱离实体经济，金融就会成为无源之水、无本之木。”文章称。

中国银行业要以“十三五”规划纲要、“一带一路”、供给侧结构性改革以及京津冀一体化、长江经济带、自贸区建设等为指引，在国家经济建设主战场发挥主力军作用。近期尤其要做好雄安新区建设的金融支持工作。

将交通基础设施、城市基础设施、新一代信息基础设施、水利、能源基础设施等作为信贷投放重点，加大银团贷款、PPP贷款等产品供给，并做好综合化、多功能金融服务。以央企海外投资、并购重组为切入点，加大对中国企业全球化发展的支持力度。

同时，积极扶持战略性新兴产业发展。顺应国家经济结构调整和产业升级导向，积极跟进“中国制造2025”，促进智能制造、工业强基、绿色制造、新一代信息技术、节能新能源、高端装备创新等领域的快速发展。 助力“三去一降一补”取得实质性进展。从严控制去产能相关行业信贷投放，稳步压缩退出“僵尸企业”。精简服务收费，降低企业融资成本。积极开展市场化债转股、投贷联动，帮助企业改善融资结构，降低负债率。

文章指出，金融业的快速发展，无疑为近30多年来中国经济高速增长提供了强力支撑。但金融业的过快发展也带来了一些负面影响。一是社会资产的金融化，助长了房地产等资产泡沫，比工薪收入、资产性收入对贫富差距的拉大更为迅猛，对社会道德、公平正义的侵蚀会更严重。

二是金融资产的急剧扩张，跨机构、跨市场的嵌套投资，放大了杠杆倍数，增加了金融风险的传导性、隐蔽性和复杂性；三是过度金融化带来的短期投资收益率上升，使实体经济的投资收益率相形见绌，吸引社会资金“脱实向虚”，使金融支持实体经济增长的初始功能退化。

“对于中国银行业而言，不忘初心，就是要‘回归服务实体经济’这一本源，突出主业，心无旁骛，下沉经营重心，大力发展普惠金融，增强服务实体经济的能力，着力解决宏观经济‘脱实向虚’的问题。”文章称。

人民日报周一在金海观潮栏目刊发评论文章称，银证保都姓“监”，各金融监管部门突出“主业”，补齐短板，及时消除风险点，是形势所需、必要之举。强化监管的出发点不是“推倒重来”或“休克疗法”，而是要形成金融发展和监管的合力。（完）