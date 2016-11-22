建行正与境外投资者洽谈有关参与债转股项目事宜--高层

路透北京11月22日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)债转股项目组负责人、授信审批部副总经理张明合周二对路透表示，建行正与境外投资者洽谈有关参与债转股项目的事宜。

“我们特别欢迎一些海外投资者参与，像普华、毕马威、德勤他们也都已经联络，他们也都带一些投资者来询问一些相关的事情，包括我们建行自己的股东，一些境外的投资者。”他在电话中称。

自新一轮市场化债转股启动以来，建行目前已达成多单债转股业务合作框架协议，其中多为正常类贷款债权转股权。如该行10月与云南锡业集团签署近50亿元人民币的债转股投资协议，为建行实施的全国首单地方国企市场化债转股项目。

中国新一轮债转股方案于10月出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。（完）