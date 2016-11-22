建行正与境外投资者洽谈有关参与债转股项目事宜--高层

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月22日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)债转股项目组负责人、授信审批部副总经理张明合周二对路透表示，建行正与境外投资者洽谈有关参与债转股项目的事宜。
“我们特别欢迎一些海外投资者参与，像普华、毕马威、德勤他们也都已经联络，他们也都带一些投资者来询问一些相关的事情，包括我们建行自己的股东，一些境外的投资者。”他在电话中称。
自新一轮市场化债转股启动以来，建行目前已达成多单债转股业务合作框架协议，其中多为正常类贷款债权转股权。如该行10月与云南锡业集团签署近50亿元人民币的债转股投资协议，为建行实施的全国首单地方国企市场化债转股项目。
中国新一轮债转股方案于10月出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。（完）
(发稿 张舒；撰写 陈杨；审校 李文科/张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。