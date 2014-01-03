建行董事长：中资银行面临存贷款利差缩小、盈利下降等压力

路透北京1月3日 -以市值计全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长王洪章称，利率市场化改革令中资银行在短期内将面临存贷款利差缩小、盈利水平下降、竞争加剧的压力，风险的复杂性和关联性也将相应上升。

最新一期的《中国金融》杂志援引他并表示，中资银行业整体风险可控。中国经济发展整体平稳带来的利好，必将带动银行业资产质量的整体稳定。对此，应当充满信心。

王洪章认为，当前包括建设银行在内的中国银行业正处于战略调整和转型发展的关键阶段，在经济增速放缓和结构调整加快的形势下，银行业主要面临的挑战包括：经济增速放缓和结构调整加快，对以贷款为主的盈利模式和信贷资产质量提出的挑战；利率市场化改革对以利差为主的盈利模式提出的挑战。

此外还有，金融监管更趋严格，对银行盈利和资本管理能力提出的挑战；人民币国际化和汇率改革，对海外业务服务能力提出的挑战；信息网络化对银行适应互联网金融生态环境的能力提出的挑战。

王洪章表示，人民币国际化进程中蕴藏着巨大的商机，预计到2015年，跨境人民币结算业务占进出口的比重将超过20%，人民币贸易与投资衍生出来的结算市场容量将接近9万亿元人民币，相应的融资需求接近2万亿元，海外人民币债券规模可达到6,400亿元，人民币FDI规模将超过5,000亿元。

他同时提到，建设银行将抓住这一机遇，寻找汇率改革的机会，努力提高人民币海外产品创新能力，为企业“走出去”、国际贸易发展和人民币国际化提供助力。（完）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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