焦点：澳洲谷物财团就收购要约加紧游说 CBH董事会批准概率约50%

路透悉尼3月4日 - 求购西澳谷物合作社--Co-operative Bulk Handling Ltd (CBH)的财团正在就其收购要约加紧游说，争取CBH股东的支持，因担心交易受挫，而且又有报导称有中资竞购方出现。CBH为澳洲最大小麦出口商。

Australian Grains Champion (AGC)希望能收购CBH并将其上市。分析师称，交易价值将至多30亿澳元(22亿美元)。AGC财团成员包括CBH种植户及一些前董事。

此前据《The Australian》报纸周五报导，中国的中粮集团有限公司正在考虑竞购CBH。报导未援引任何消息来源。CBH拒绝就此置评。

但熟悉AGC投标的一位银行人士并不认同存在竞购对手的报导，认为该报导只是“猜测”。

AGC的提议得到了养老基金First State Super以及澳洲东部谷物经销商GrainCorp(GNC.AX)的财务支持，这一提议让一些农户担心其最终等同于收购CBH。

CBH正在决定是将计划交给股东，还是直接拒绝。该公司曾表示收购建议细节不清。

几家种植商对路透称，AGC周五将与重要行业团体Pastoralists and Graziers Association会面，以为计划争取支持。

AGC对路透表示，CBH最近的评论在误导其股东，该公司正试图加以厘清。

“该交易的复杂程度不亚于将一个合作社转为一家公司，”农业投资机构、AGC成员Hassad Australia主管John Corbett说。

“CBH让农户产生疑虑。我们也在与他们进行类似沟通。有人担心成本会上升，但这种担心没有意义。如果提高收费，就会招来竞争，那么为什么这么做？”Corbett谈及谷物存储和加工费时表示。

尽管AGC在力促股东支持，但农户称，他们认为CBH董事会将在3月18日的最后期限前否决该提议。

“我认为CBH董事会不会让农户看到AGC的提议，”农户、CBH股东John Snooke称。

一位了解财团情况的消息人士本周对路透表示，CBH董事会批准的可能性有50%。(完)