投资公司CBI拟向韩国造船商订购20艘LNG载运船 价值38亿美元

路透首尔/北京10月12日 - 一家鲜为人知的投资公司CBI Energy and Chemical称,准备订购至多20艘液化天然气(LNG)载运船,有可能会在韩国造船厂下单。据两名直接了解情况的消息人士告诉路透,合约的价值料将达到38亿美元之多。

CBI由澳洲和加拿大投资者掌控,在香港设有办公室。该公司还在发给路透的一份声明中称,将寻求购买浮式LNG生产及进口设施,这是其非洲及亚洲宏伟计划的一部分。

这些订单将成为韩国疲弱造船业的一针强心剂。由于全球贸易增长放缓导致新订单暴跌,而且近几年大宗商品价格一路下滑,韩国的造船业受创严重。

LNG贸易商表示,CBI将充分利用当前较低的造船成本和廉价信贷,在这种条件下,新进入的企业更容易享受到全球向更清洁能源来源过渡所带来的契机。他们并称,价格低迷也鼓励了市场对LNG的需求。

CBI在发给路透的一份声明中称,“有必要定制特别的LNG载运船,以便满足CBI的业务需求。”

声明还称CBI制定了非洲和亚洲计划,包括天然气开采、管道运输、海运物流、LNG工厂、铁路运输、发电、化工厂和LNG分销网络,如零售加油站等。

CBI已委托Korea Offshore and Ship's Technology Co Ltd (KOST)寻找合适的韩国造船商,两家公司管理人士称。

**产能严重过剩**

消息人士称,KOST可能与STX造船、大宇造船 (042660.KS)、三星重工业(010140.KS)和韩国现代重工(009540.KS)接洽造船相关事宜。

KOST这位官员称,尚不清楚最后是集中与一到两家造船厂签订合约,还是会与多家厂商分散签约。该官员拒绝具名,称最初是下10艘船的定单,附带再购买10艘船的选项。

与此同时,韩国造船厂还受到中日同业竞争愈发激烈,以及造船工业产能严重过剩的冲击。

韩进海运(Hanjin Shipping) (117930.KS)8月底的破产进一步损伤人气。韩国产业银行在当月一份报告中预测,该国造船业订单今年将锐减92.3%。

“全球造船业者,包括那些主要产地如韩国、中国及日本等地的业者,以吨数计的订单数量今年锐减,创下逾20年的新低,”船东游说团体BIMCO首席航运分析师Peter Sand表示。

不过上述KOST高层人士表示,LNG运输业则是一大亮点,因存在对更洁净能源的需求。

该名人士表示,在制订好计划细节之后,将与造船业者磋商,他并称将花费两到三个月的时间依据价格、品质及在期限前交货能力选择得标厂商。

两名消息人士称,这些船只将拥有每艘运输12-17.5万立方公尺LNG的能力。

他们称,第一艘船将在2019年交付,并称其余船只将会以每两个月至三个月一艘的速度交货。

CBI Energy是一家在英属维尔京群岛注册的控股公司,在香港、北京及瑞士均设有办事处。

据公司声明,其核心投资是煤炭多联产(一种“清洁煤”技术),以及LNG和相关供应链业务。

这位CBI高管称,该集团70%是由澳洲人持有,其余30%是由加拿大人持有。他拒绝透露更多细节。

这位高管补充称,该公司已从欧洲私募股权投资人那里融到20亿欧元,为这些订单提供资金。

上述KOST高管称,CBI计划将LNG从非洲和中东运往中国。

这一订单将使全球LNG运输船只增加逾3%,如果CBI选择自己经营所有船只的话,那么CBI将成为LNG运输业务中重要的新进企业。目前在全球LNG运输市场上服役的有460艘船只,订单上还有170艘船在建。(完)